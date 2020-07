Manžel Gottovy dcery Lucie vyvrátil tvrzení Dominiky, že by na jejich rozvod měla vliv Ivana Gottová

Dcera Karla Gotta Lucie s manželem Janem Kovaříkem Foto: hermina.cz

„O společné rodinné kytici jsem nevěděla. Tatínka uctím v průběhu týdne,“ řekla tehdy Super.cz Dominika Gottová (47).

Na to reagovala Ivana Gottová skrze mluvčí rodiny Gottových Anety Stolzové slovy: „Dominika o rodinu svého otce nejeví žádný zájem, je dospělá, a tedy zodpovědná za své jednání. Dominika není s Ivanou v kontaktu a o rodinu se od svého návratu do Česka nezajímá. Stejně tak se nezajímala o uložení otce a nezajímá se ani o hrob. Nezavolala Ivaně ani Lucii, aby se na čemkoliv okolo nedožitých otcových narozenin domluvila.“

Proti tomu se Dominika ohradila a pro Blesk uvedla: „Není pravda, že se o rodinu svého otce nezajímám. A je na manželce mého otce, aby děti obvolala a sdělila jim formu uctění jeho památky, kterou chystá. S rodinou, včetně sestřiček, v kontaktu jsem. Velice mě toto prohlášení zabolelo a dokážu, že není pravdivé.“

Zároveň se Dominika vyjádřila deníku Aha! i k rozvodu své mladší sestry, který nedávno vyšel najevo. „Když jsem se v prosinci vrátila do Česka, tak mi Honza od Lucky psal, zda se neuvidíme, že by byl rád, kdybych přijela. Postěžoval si přitom, že je Lucka hodně pod vlivem Ivany a že kvůli tomu mají doma problémy.“

Tuto zprávu ovšem dementovala nejprve Lucie, která řekla Expresu: „Dominika se mi neozvala několik let, naposledy v roce 2016, kdy mě odstřihla ze svého života. I přesto, že jsem jí přála k narozeninám a Vánocům, kontakt neopětovala. Co se vrátila z Finska zpět do Čech, neposlala mi ani své nové telefonní číslo.“

Nyní se k celé situaci pro Blesk vyjádřil i Jan Kovařík, stále ještě manžel Lucie. „Chtěl bych dementovat zprávy, že Ivana Gottová by měla jakýkoliv vliv na náš rozvod. Nastalá situace je pro všechny v úzkém rodinném kruhu těžkým obdobím. V první řadě jde o naše nezletilé syny Jana a Vojtu, kteří tuto situaci nezvládají lehce, jelikož jsem byl nucen změnit bydliště a nemohu se s nimi stýkat tak, jako dříve.“

Mezi ním a Lucií jde podle jeho slov už jen o formální dokončení rozvodu, na výchově dětí jsou domluvení a své brzy již exmanželce přeje štěstí s novým partnerem. ■