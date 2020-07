Manželka šéfkuchaře Jamieho Olivera v karanténě potratila

Jamie Oliver s manželkou Jools Profimedia.cz

Manželka slavného britského kuchaře Jamieho Olivera v podcastu Made By Mammas svěřila, že v karanténě potratila. Zprávu sdělila v rozhovoru s moderátorkami Zoe Hardman a Georgiou Dayton, když přišla řeč na to, že by Oliver chtěla šesté dítě. S manželem vychovávají Poppy (18), Daisy (17), Petal (11), Buddyho (9) a tříletého Rivera.

„Když jsi přišla do podcastu poprvé, řekla jsi, že o tom (mít další dítě) uvažujete, vážně jsi chtěla jít do šestého,“ uvedla Hardman. Oliver odpověděla, že ano. „Chtěla, opravdu, ale od té doby jsem třikrát potratila a říkám si...a poslední byl před třemi týdny, a říkám si, že už ne. Já chci, ale musím si v hlavě ujasnit, že je to dobrý nápad,“ svěřila.

„A také co se týče fyzické stránky, protože je mi 45 let, jak vždy říkám, skoro 46. Takže je to trochu riskantní,“ uvedla s tím, že tuto kapitolu zatím neuzavírá, ale dlouho s tím otálet nebude. „Jsem totiž velmi šťastná a naplněná tak, jak to je teď,“ dodala Oliver. Ale s tím, že co se touhy po miminku týče, nedokáže si poručit. ■