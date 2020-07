Věří, že se zbaví Luďana z Mostu! Martin Hofmann v Havlovi ztvárnil herce Pavla Landovského

Martin Hofmann jako Pavel Landovský ve filmu Havel

Dalšího Luďana už herec Martin Hofmann (42) nikdy hrát nechtěl. S postavou z úspěšného seriálu Most! byl spjatý tak, že ho tak oslovovali i lidé na ulici. Proto doufá, že role herce Pavla Landovského (✝78) v celovečerním filmu Havel, by ho z téhle škatulky mohla dostat.

"Měl jsem Pavla Landovského hodně nakoukaného a přemýšlel jsem nad tím, jaký skutečně je. Mám pocit, že vedle toho řvaní tam bylo i dost něhy," říká o roli Hofmann. "K Havlovi měl ochranitelský vztah a byl opravdu dobrý kamarád," míní.

To, zda měl herec do své emigrace k dramatikovi, jenž se stal prvním porevolučním prezidentem, opravdu tak blízko, jak je ve filmu vylíčeno, jisté není. Režisér a scenárista Slávek Horák si nechává prostor pro autorskou licenci. "Například to, že spolu Havel s Landovským jedou do Bratislavy za Dubčekem, se vůbec nestalo. Jel tam někdo jiný," připouští Horák. ■