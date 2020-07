Takhle se doma udržuje fit: Heidi Klum sdílela polonahý snímek s činkami

Heidi Klum Profimedia.cz

Na sociální síti tak nechala vyniknout svoje vypracované bříško a bicepsy. Modelka se netají tím, jak si udržuje štíhlou figuru. V minulosti se svěřila, že každé ráno posnídá smoothie a snaží se udržovat ve formě jízdou na kole nebo skákáním na trampolíně.

ČTĚTE TAKÉ: I během karantény si udržela štíhlou figuru: Heidi Klum ji předvedla fanouškům v rouše Evině

Po čtyřicítce se ale její tělo změnilo. „Metabolismus se vám rozhodně zpomalí, když překročíte 40. Vždycky jsem si myslela, že mě to nepotká, ale potkalo. Když se víc napucnu, musím víc cvičit. Přišla jsem na to, co pro mě funguje nejlépe,“ uvedla před lety pro magazín Women´s Health. ■