Se svým novým partnerem absolvovala Partyšová další dovolenou. Prozradila, proč ho stále nechce odtajnit

Nucené moderátorské prázdniny využila Gabriela Partyšová (42) k tomu, aby se věnovala zejména synovi Kristiánovi . Po rozvolnění opatření stihla koncem června dokonce vyrazit na dovolenou k moři do Chorvatska a následně na výlet do rakouských hor.

„Měla jsem pocit, že jsme na karanténní dovolené. Všude bylo málo lidí, málo aut. K cestování jsem se rozhodla proto, že naše děti sklouzly k počítačovým hrám a životu online, tak potřebuji mít syna neustále pod vodou, nebo na horách,“ smála se Gábina, která prožila na Jadranu velmi akční momenty při potápění, jízdě na skútru či na vodních lyžích.

Kromě kamarádek a syna Kristiána dělal Gábině společnost její partner. „Cestovali jsme bez sebe, ale i spolu,“ říká Gábina, která svou polovičku před médii stále skrývá. „Nechce být medializovaný a já to respektuji, protože by to ničemu nepomohlo,“ říká Gábina. „Jsem třiadvacet let v showbyznyse. Mrzí mě, že na mé polovičky je poukazováno, někdy dokonce pliváno, protože nejsou veřejně známé osoby. To si nezaslouží,“ vysvětluje Gabriela Partyšová. ■