Zpěváka z Luneticu Gábina Partyšová obdivovala už jako náctiletá a nyní spolu budou moderovat Snídani

S televizí Nova je Gabriela Partyšová (42) spojovaná od jejích devatenácti let. I když to vypadalo, že její působení v komerční televizi je u konce, opak je pravdou. Jak už jsme vás informovali, tak se moderátorka vrací do Snídaně s Novou, kterou bude od pondělí moderovat s kolegou Alešem Lehkým.