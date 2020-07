Cameron Diaz (47) promluvila o mateřství: Je to nejlepší fáze mého života, popsala herečka

Cameron Diaz Profimedia.cz

V poslední době se ale Cameron otázkám ohledně soukromého života tolik nebrání. Nově se rozpovídala o mateřství v rozhovoru pro magazín Rolling Stone.

„Posledních sedm měsíců prožívám nejlepší fázi svého života,“ přiznala, jak vnímá roli matky. „Všechno se točí kolem domova a rodiny. Od té doby, co máme malou, si s Benjim doma pěkně jamujeme. Benji pro ni napsal tucet písniček, které tu teď často zní,“ prozradila o svém manželovi muzikantovi.

Od té doby, co v roce 2018 Diaz opustila Hollywood a oznámila odchod do hereckého důchodu, investuje peníze do různých firem. Ať už jde o výrobu kosmetiky, nebo nyní o novou značku veganského vína, kterou aktuálně promuje.

ČTĚTE TAKÉ: Herečka Cameron Diaz se ve 47 letech stala poprvé matkou: S manželem vybrali zajímavé jméno

Narození dcery Reddix oznámili nadšení rodiče prostřednictvím sociálních sítí. V oficiálním vyjádření neuvedli, jak přišla dcera na svět, ale zdůraznili, že budou za každou cenu chránit její soukromí. Nehodlají tedy sdílet žádné její snímky ani další detaily. ■