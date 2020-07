Pod palbou kritiky: Tímto Cardi B obhajuje koupi kabelky za minimálně 200 tisíc pro svou dvouletou dceru

Cardi B Profimedia.cz

Manželé dali malé Kulture kabelku Hermés Birkin, která se pohybuje v cenové relaci od dvou set tisíc korun klidně až ke 12 miliónům. Po zveřejnění videa s předáním daru se strhla laviny kritiky od jejich fanoušků i v médiích.

Cardi B se rozhodla na všechny negativní reakce odpovědět, a jestli si někdo myslel, že se tahle rapperka chystá omluvit, tak to se šeredně zmýlil. „Ano, děti zajímají jen hračky a sladkosti, ale také chodí ven. Děti celebrit chodí do drahých restaurací i na červený koberec. A když si žiji na vysoké noze já i můj manžel, bude i naše dítě. Když si vezmu drahou značku, malá ji bude mít taky. Není to o tom, co chce jen dítě, to by bylo šťastné, kdyby všude běhalo jen v plínách,“ lamentovala ve svém videu.

„Jen proto, že zbožňuju luxus a své dítě vychovávám v tom samém, tak o mně budete říkat s*ačky? Takže ne, nejsem naštvaná, že tatínek koupil své dceři birkinku. Bude aspoň ladit se mnou,“ uzavřela Cardi svůj naštvaný výlev na sociální síti.

Malá Kulture dostala kabelku růžovou a rozhodně to není její první drahý dárek. Už v deseti měsících jí rodiče nadělili diamantový náramek v ceně dvou miliónů korun. ■