Takhle to dopadá, když nemáte kaskadéra: Hvězda Jurského světa ukázala šílené modřiny

Bryce Dallas Howard s Chrisem Prattem ve filmu Jurský svět: Zánik říše Profimedia.cz

Herečka nejprve sdílela společný snímek s kolegou Chrisem Prattem (41) s komentářem: „Za poslední týdny mám svaly na břiše úplně namožené od smíchu. Je skvělé být zpět v práci s tímhle zábavným chlapíkem,“ napsala na Twitteru.

Pratt ji na to vyzval, aby se pochlubila i svými modřinami. „Ukaž jim ty modřiny, (má šílené modřiny z kaskadérské práce), jen jim je ukaž!“

Raise your hands if you’re happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) July 16, 2020

Howard se tedy podělila o fotky modřin, které pokrývají její paže: „Zvedněte ruku, pokud jste šťastní, že zase můžete dělat kaskadérské kousky,“ napsala ke snímkům.

Natáčení by mělo trvat dalších 16 týdnů a produkce investovala velké peníze do bezpečnostních opatření kvůli pandemii koronaviru. „Nikdy bychom se nevraceli do práce, kdyby to nebylo bezpečné. Bereme to krok za krokem a jsem velmi vděčná, že mám práci,“ uvedla Howard minulý měsíc v rozhovoru pro rádio SiriusXM. ■