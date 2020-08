Místo zpívání je ženou v domácnosti: Jak tráví léto muzikálová kráska Procházková?

Markéta Procházková Foto: archiv M. Procházkové

„Vzhledem k tomu, že jsem maminka, mám o zábavu krásně postaráno. Krom toho mě ale pohltilo pečení a další domácí aktivity, jako je například starat se o zahradu. Tak jsem holt tu touhu po tvoření použila jinde a jinak,“ svěřila Procházková s tím, že si rodinnou pohodu užívá. „Mám prakticky zcela volné léto. Byli jsme teď na začátku července na pár dní na Šumavě. A další dovolená nás čeká. Už se moc těšíme do horských výšin,” přiznala Markéta, která doufá, že si v nové divadelní sezóně konečně zazpívá v chystané muzikálové show We Will Rock You.

Premiéra byla totiž kvůli koronaviru odložena na jaro příštího roku. Zpěvačka tak má nejdelší divadelní prázdniny svého života a její syn jí je velkým parťákem. „Je to borec, rád poznává nové prostředí, je všude zdejší, ale že by vyloženě měl rád přesun a sezení v sedačce, to ne. Ještě jsme s ním nikam neletěli, a když někam jedeme autem, snažíme se vybírat kratší vzdálenosti, anebo cestu rozdělit,” vysvětlila Markéta, které je sice s rodinou krásně, nezastírá ale, že se do práce již moc těší.

„Rodinu miluji, je na prvním místě. Bylo nám krásně a chytli jsme celou tu dobu za pozitivní konec a užili si sebe navzájem. Ale zároveň bude fajn, když se už bude hrát,” říká upřímně a už se nemůže dočkat projektů, které ji čekají. A že jich nebude málo.

„Mohu prozradit tři, které se vlastně kvůli pandemii odložily: muzikály Kat Mydlář a Horečka sobotní noci, které mají obnovenou premiéru. A samozřejmě velmi očekávaná muzikálová rocková show We Will Rock You, která se uvede na jaře. Na podzim mě čeká menší natáčení a na jaře další premiéra, oboje si ale zatím nechám pro sebe,” dodala Markéta. ■