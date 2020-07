Že je mámou dvou dětí jí nevěří ani kolegové: Míša Tomešová vypadá v nové roli jako holčička

Míša Tomešová Super.cz

„Je vtipný, že jsme s Romčou ve stejném ateliéru. On točí vedle Slunečnou a já naproti točím Sestřičky,“ svěřila se Super.cz Míša. Ve zmíněném seriálu z lékařského prostředí, který navazuje na populární Modrý kód, se představí v roli zdravotní sestry.

Když jsme Míšu uviděli v jejím pracovním outfitu se zapletenými copánky na hlavě, nešlo uvěřit, že je už dvojnásobnou maminkou. Podobně vnímá její mladistvý vzhled i okolí. „Je pravda, že mi to tady kolegové neustále omílají. Třeba Adéla Gondíková jde naproti mně a řekne: ,To je ta holka, co se tváří, že má dvě děti a přitom nemá.' Já jsem s tím smířená, že vypadám mladší, je to lepší než vypadat starší,“ říká s úsměvem. „Myslím, že do toho ještě dospěju, třeba za 10 let začnu hrát maminky,“ dodává Míša. ■