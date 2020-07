Milan Peroutka se fanouškům ozval z nemocnice: Dal o sobě vědět hned po probuzení z narkózy

Milan Peroutka pozdravil fanoušky přímo z nemocničního lůžka. Video: Instagram M. Peroutky

Jsou to dva roky, co musel Milan Peroutka (30) poslat svou práci na druhou kolej a šel na nutnou operaci kolene . To namáhal i po zranění a na chirurgický sál ho poslaly pracovní nápor a náročné choreografie. A teď si to zopakoval.

Zpěvák a herec se zranil při zkouškách muzikálu Cikáni jdou do nebe. „Myslím, že se povedlo představení plné vášně a emocí, ale moje koleno na jedné taneční zkoušce zřejmě tolik temperamentu nedalo. Vazy a meniskus,“ prozradil z nemocnice Peroutka, který doufal, že tentokrát s pravým kolenem pod kudlu nepůjde.

„Doufal jsem tajně, že to půjde nějakou metodou, která je rychlejší, ale bohužel to potřebovalo komplet plastiku,“ svěřil Super.cz zpěvák, kterého nyní čeká dvoutýdenní rekonvalescence, kdy bude rehabilitovat koleno i několikrát denně, a poté se chce co nejdříve vrátit na divadelní prkna. Krátce po probuzení z narkózy dokonce poslal svým fanouškům na sociální síti vzkaz.

„Jak jsem měl špatný svědomí z toho, že s vámi sdílím málo, a chci to změnit, tak první reflex byl: Musím jim to natočit. Já po výkonu nikdy nemůžu najít hlas, jak dávají do krku tu trubici s plynem. A dnes jsem se jako bonus klepal jako ratlík,“ svěřil v krátkém videu, které natočil z nemocničního lůžka. ■