Bronzová SuperStar z roku 2005 se stala podruhé mámou: Pochlubila se novorozenou holčičkou s krásným jménem

Bronzová SuperStar z roku 2005 Gába al Dhábba porodila druhou dceru. Foto: facebook G. al Dháby

Už je to patnáct let, co stanula na třetí příčce v show Česko hledá SuperStar. Ten rok zvítězil Petr Bende (42), druhý byl Vlasta Horváth. Oba o sobě v hudební branži dávají stále vědět. Brunetka s exotickým jménem Gába al Dhábba nikoli.