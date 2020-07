Velký rozhovor nastávajícího táty Bohuše Matuše (46): Jak reagovali rodiče Lucie (17), kde budou bydlet a bude u porodu?

Bohuš Matuš promluvil úplně o všech aspektech budoucího otcovství. Super.cz

On sám děkuje za dar pánu Bohu, protože v to, se stane otcem, už nedoufal. "Maminka mě měla také v sedmnácti, ale tátovi bylo teprve jednadvacet, což bylo hrozně brzy. Podle mě je to u nás vyrovnanější tím, že jsem starší a zodpovědný," míní. "Naši byli rádi, že se dočkají vnoučete. Zvlášť táta, který je hodně nemocný a bál se, že se toho nedožije," svěřil Super.cz Bohuš.

Reakce Luciiných rodičů prý byla také dobrá. "S její maminkou máme krásný vztah, takže byla ráda. Když Lucce volal její tatínek, řval na ni, že mě zabije. Ale pak se ukázalo, že to myslel v legraci. Oba jsou fajn a dobře spolu vycházíme," vysvětlil.

Do určité míry Bohuš s pomocí obojích rodičů, tedy spíše maminek, počítá. Zneužívat toho ale nechce. "Lucčiny rodiče mají vilu za pětadvacet miliónů a nabídli nám, že nám tam vybaví byt. Ale to nechci. Musíme si najít nový pronájem, protože 1+1, sice se zahrádkou, nám stačit nebude," upřesnil zpěvák.

Zajímalo nás i to, zda plánuje být u porodu. "No přiznám se, že se mi do toho moc nechce, ale Lucka na tom trvá, takže nebude zbytí," krčil rameny. Pohlaví miminka už pár zná, vybrané mají i jméno, ale to si ještě chtějí nechat pro sebe. "Ale můžu říct, že Bohoušek ani Bohunka to asi nebudou," smál se Matuš. ■