Žena Petra Jandy si mákla v holinách na zatopeném penzionu: V jakém stavu teď majetek slavného zpěváka je?

Alice Jandová odklízela sama bahno v zatopeném penzionu. Super.cz

Na tradiční garden párty u Jandových na zahradě byla Alice v dobré náladě, protože téměř veškeré škody už jsou opraveny. Ale mákla si i ona sama. "Odjela jsem tam hned druhý den a rozhodně to nebylo na takové šatičky a botičky, které mám na sobě teď, ale na holiny, kraťasy a rukavice. Odhazovat bahno lopatou nebylo nic příjemného," vyprávěla nám.

ČTĚTE TAKÉ: Penzion Petra Jandy poničila povodeň. Valící se voda strhla zeď a zaplavila dům

A v jakém stavu je penzion teď? "Už to vypadá skoro tak jako předtím. Zeď stojí a teď děláme novou příjezdovou cestu, protože ta voda zničila hlavně ten příjezd. Byl to docela mazec, ale za chvilinku to tam nebude vůbec poznat. A bylo fajn, že nám na začátku pomáhali i naši hosté, byla tam parta mladých lidí, kteří přiložili ruku k dílu," zavzpomínala, než se zase vrhla do víru zábavy. ■