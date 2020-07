Ilustrační foto Profimedia.cz

Když nemáte na bikiny párty plavky, je občas nutné sáhnout i po spodním prádle. Dívka z následujícího videa to zkusila v podprsence, která naprosto splývá s barvou jejího těla. To ovšem zmátlo chlapce, který si musel pohupující se poprsí natočit a jen nevěřícně koukal do kamery.