Určitě mě za to zabije: Komik Kevin Hart si vystřelil z těhotné manželky

Kevin Hart s manželkou Eniko Profimedia.cz

„Určitě mě za to zabije, ale s*át na to, je to tak vtipný. Moje drsná těhotná manželka,“ napsal ke snímku, na němž leží Eniko s vyvaleným břichem na gauči.

Během manželství s komikem si ale Eniko už na jeho vtípky zvykla. „Máš štěstí, že se za nic nestydím. Jako ty tvoje hnusný žabí boty, co tak miluješ, já miluju svoje thajský kraťasy,“ reagovala na manželův příspěvek v komentářích.

ČTĚTE TAKÉ: Manželka herce Kevina Harta předvedla rostoucí pupík v bikinách: Modelka, kterou komik podváděl, se pěkně zakulacuje

Kevin a Eniko jsou svoji od roku 2016 a mají syna Kenza (2). Jde o hercovo druhé manželství, z prvního má starší děti Heaven (15) a Hendrixe (12).

Když Eniko čekala Kenza, vyšla najevo hercova nevěra. Manželka herci odpustila, i když přiznala, že jen díky těhotenství. Momentálně Hartovi čekají holčičku. ■