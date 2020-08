Zahraje si v muzikálu, který vznikl v době, kdy se narodila. Půvabná Nelly nahradí o 22 let starší známou herečku

Popová hvězdička si zahraje v novém zpracování kultovního muzikálu Rebelové. Super.cz

„V Hudebním divadle Karlín jsem ještě nehrála, tak se na to moc těším,“ nechala se slyšet Nelly a dále promluvila o své roli: „Pro mě to bude nejtěžší role, kterou jsem hrála. Musím se podobat Betce, se kterou to mají lidé spojené. Můj hlas je položený níž než její. Budu muset do toho dostat drajv a veselost,“ míní.

Nelly prý viděla filmovou verzi poprvé ve čtvrté třídě na základní škole a má radost z toho, že se v divadelní verzi objeví někteří představitelé z filmu, jako je například Jan Révai. Ten si ale nezahraje partnera hlavní hrdinky Terezy, ale jejího tatínka. „Moc se těším, až se se všemi setkám během zkoušení,“ odkazuje zpěvačka na zkoušky, které budou probíhat celé léto přímo na prknech karlínského divadla. „Bude to zase jiné, než na co jsem zvyklá,“ dodala. ■