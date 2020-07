Adéla Gondíková si v novém seriálu zopakuje péči o miminko. V civilu už je díky dceři Jiřího Langmajera babičkou

Po několika letech se na obrazovkách objeví jako zdravotní sestra. Super.cz

Adéla Gondíková (46) je na seriály z lékařského prostředí zvyklá. V minulosti si v Ordinaci v růžové zahradě zahrála vrchní sestru a později sekretářku ředitele nemocnice. Nyní se do zdravotnického mundúru vrací znovu, a to v novém seriálu Sestřičky.

„Je to kladná postava. Klasický model rodiny. Mám manžela, jedno pubertální patnáctileté dítě, což je reálné, protože sama mám šestnáctiletou dceru. A přišla jsem do práce po takové rychlé mateřské dovolené, protože jsme si trošku na stará kolena udělali miminko,“ prozradila Super.cz herečka. Sama by si miminko na „stará kolena“ už nedokázala představit.

„Jirka má dcerku, od které už máme vnoučka. Hrozně rádi se o něj staráme a jsme rádi, když je u nás. Hrajeme si s ním, je to hrozně legrační, ale kdyby to mělo být pořád... Osobně si myslím, že za pár let by nám došly síly,“ vysvětlila. Jedno takové miminko si ale před pár týdny s Jiřím Langmajerem (54) pořídila. Na popud partnera a šestnáctileté dcery, kterou má z předchozího manželství, si koupili štěně retrívra.

„Je zlatá a trošku živá. Moje dcera strašně chtěla velikého psa a Jirkovi to vlastně taky nevadí, takže mě přehlasovali,“ konstatovala herečka, která prý doufala, že bude tato rasa psů klidná. Jejich psí kamarádka Maybe je ale přesný opak. „Máme neuvěřitelně živou fenku, která samozřejmě štěká, když cokoliv vidí, chce jíst, nebo když je sama. Je strašně živá, což je legrační, protože je to takové štěněcí a já doufám, že to brzo přejde,“ modlí se Adéla Gondíková. ■