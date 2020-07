Drbna ze Slunečné a dabérka Angeliny Jolie bude dvojnásobnou babičkou. A co řekla ke smrti exmanžela Řandy?

Regina Řandová se těší na dalšího vnoučka. Foto: Jaroslav Hauer a archiv R. Řandové

V posledních letech hraje zase v seriálech, momentálně hraje jednu z „drben“ ve Slunečné. Kromě léta se herečka těší i na roli dvojnásobné babičky.

Regina Řandová má jediného syna Čestmíra nejml., který je vnukem legendárního herce Čestmíra Řandy a synem Řandy ml., který nedávno zemřel. Herečka žije mnoho let spokojeně ve druhém manželství.

„Já jsem spokojená a šťastná a jsem ráda, že můj syn Česťa je slušný, vychovaný a spokojený člověk. Se svou přítelkyní vychovávají malého chlapečka a teď v půlce srpna čekají dalšího potomka. Bude to kluk a bude to zase Česťa,“ svěřila se Řandová při návštěvě nového rodinného zábavního parku v Horních Měcholupech.

„Všichni si to tu užíváme a určitě se budeme rádi vracet. Je to skvělý nápad a opravdu si tu každý najde to své,“ zhodnotila krásně strávený den herečka a dabérka.

V létě ji čeká natáčení Slunečné, dabing, ale také relax na chalupě v jižních Čechách na Táborsku a milovaný golf. V tom je Regina zdatná, je držitelkou několika prvenství na golfových turnajích a jak přiznává, od všeho si tam skvěle vyčistí hlavu.

K situaci ohledně nedávného úmrtí jejího bývalého muže a otce svého syna se už nechce vracet.

„Byl to otec mého syna a o zesnulých jen dobře. Opravdu se v tom nechci rýpat, protože už toho bylo řečeno a napsáno hodně. Žiju teď a těším se na vnoučátko, na hezké role a fajn lidi. Co bylo, bylo, a já se opravdu dívám hlavně do budoucna. A tam mě, alespoň doufám, čeká více toho dobrého,“ dodala sympatická herečka, která tedy rozhodně jako babička nevypadá. ■