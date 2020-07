Ukrajinské moderátorce vypadl v přímém přenosu jeden z předních zubů

Marička Padalko Profimedia.cz

Dvacet let v moderuje zprávy v televizi, a tohle se jí ještě nestalo. Ukrajinská moderátorka kanálu TSN Marička Padalko (44) se dočkala nezvyklé slávy po vypadnutí zubu v přímém přenosu.

„Tahle nová sláva přišla z ničeho. Ano, opravdu jsem dnes ztratila část předního zubu během živého vysílání. To je asi moje nejzajímavější zkušenost za dvacet let práce moderátorky,“ napsala k videu na Instagramu, kde je incident se zubem vidět. „Živé vysílání je úžasné, protože je vždy naprosto nepředvídatelné.“

Televize záměrně díl s vypadnutým zubem neumístila na YouTube, ale jak sama Marička napsala: „Myslela jsem, že incident projde bez povšimnutí, ale podcenili jsme pozornost našich diváků.“ Kuriozity si všimla blogerka, která video umístila na sociální sítě, a to se začalo šířit neskutečnou rychlostí, a to i díky tomu, že se tím moderátorka nenechala rozhodit a pokračovala dál, jako by se nic nestalo.

A co se svým zubem vlastně má? Její dcera jí před více než 10 lety vyrazila půlku zubu budíkem, se kterým si ráno hrála. „Popadla ho na stolku a začala jím mávat kolem spící matky. Jakmile jsem zívla, přišla jsem o půlku zubu,“ napsala Marička. Nyní podstupuje radikálnější opravu a bohužel prý nebyla tak důsledná v dodržování doporučení lékaře, aby nekousala jídlo předními zuby, a nehoda byla na světě. ■