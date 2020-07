S dcerkou v náručí jen září: Jak zvládá dvojnásobná maminka Lenka Zahradnická šestinedělí?

Lenka Zahradnická Foto: facebook L.Zahradnické

Je to pár týdnů, co se Lenka Zahradnická stala dvojnásobnou maminkou . S partnerem Michalem a jejich prvorozenou holčičkou Jasmínkou na světě přivítali dalšího člena rodiny. Radost jim nyní dělá malá Jovanka, ze které je divadelní a televizní herečka naprosto unešená.

„Jovanko, už je to šest týdnů. Hukot, jak to letí. Ani jsem v tom fofru nestihla definitivně zešílet. Děkuji za to, jaká jsi,“ svěřila se herečka, která stejně jako těhotenství tráví první týdny s miminkem na chalupě. Tam mají klid a pohodu, kterou by si ve městě s miminkem jen těžko mohla dopřávat.

„Jsi trpělivá, jsi statečná, jsi vnímavá, jsi šikovná a pochopitelně jsi geniální a krásná. Tvoje ségra chtěla, aby ses jmenovala "Anděl". A měla recht. Ty totiž jsi! Milujeme Tě! Táta, máma, ségra a Františka,“ napsala si herečka ke snímku s dcerkou v náručí a nezapomněla připsat ani fenku Františku, která s nimi tvoří rodinu. ■