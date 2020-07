Oslavovala se její odhalená zlatá ňadra: Ani na tenhle mejdan si Bára Mottlová podprsenku nevzala

Bára Mottlová je ze svých nahých fotek nadšená. Super.cz

První velkou párty, která se konala na její počest, tedy s výjimkou narozenin, si herečka Barbora Mottlová (33) užila na křtu pánského časopisu, jehož titulní stránku zdobí její odhalená fotografie. A náležitě si to užila v looku, který evokoval božskou Marilyn Monroe (✝36). Podprsenku si opět nevzala.

"Je to strašně příjemné, protože já jsem velký samožer, jinak bych ani nemohla dělat práci, kterou dělám. Tu pozornost si užívám," smála se Bára, jejíž pokožku opět zdobily zlaté třpytky, které byly použity i při focení, kdy byly jediným, co zakrývalo její ňadra. "Chtěla jsem, aby to bylo s focením provázené," vysvětlila.

S fotografiemi je Bára spokojená, stejně jako její okolí. "Bylo to moje nejodvážnější focení a musím říct, že čím budu starší, tak budu asi i míň odvážná. Tohle je pro mne na hraně, fotky nejsou vulgární a antické sochy jsou také nahé. I babičky jsou nadšené a myslím, že tyhle snímky jednou ráda ukážu i vnoučatům, aby viděly, jak jejich bábinka ve 34 letech ještě stála za to," uzavřela. ■