Tento fešák je přítelem jedné z nejslavnějších českých youtuberek. Teď si splnil sen

Jsem do tebe

Slovenská zpěvačka Celeste Buckingham (25) přijala nabídku na spolupráci s mladým českým zpěvákem Marcusem Lazarovským, jenž se v hudební branži prezentuje jako AMCO. Napsali a nazpívali spolu píseň Jsem do tebe, ke které nyní představují i klip.

„Song s Celeste Buckingham je pro mě další splněný sen v hudební kariéře. Už jako teenager jsem její songy slyšel z rádia a moje máma je ráda pouštěla při cestě v autě. Pamatuji si, když jsem slyšel poprvé její singl Run Run Run, nedokázal jsem pochopit, že je to slovenská autorka,“ říká AMCO o spolupráci s Buckingham.

Text vznikl během osmi hodin. „Nejzásadnější byl pro nás refrén, s kterým mi nejvíc pomohla Celeste. Byla to skvělá příležitost vidět a učit se od tak nadané textařky. Byl to pro mě zásadní moment, který mi hodně dal,“ uvedl zpěvák.

Videoklip byl po třídenní přípravě natočený za čtyři a půl hodiny. „Jednou takhle v pátek jsem si řekl, že bychom to mohli natočit, a další úterý se tak stalo. Videoklip je o partě kamarádů, co si užívají letní den. Nechtěl jsem nic složitého, a nakonec si myslím, že nám to krásně vyšlo,“ míní zpěvák, jenž je v klipu obklopený krásnými dívkami.

Jednu takovou má AMCO i doma, zpěvák chodí s populární youtuberkou Anežkou Chudlíkovou alias Not So Funny Any. ■