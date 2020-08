Zažila nepopsatelnou euforii. Nejkrásnější česká dýdžejka zase může dělat to, co má v životě nejraději

Dýdžejka Lucca Super.cz

„Když jsem hrála poprvé, tak jsem cítila obrovskou euforii. Lidé měli absťák, a tak se to krásně sešlo. Na jednu stranu bylo vlastně dobře, že jsme nehrála každý týden. To přece jen zevšední. Člověk si to užije víc, když to není pořád,“ říká jedna z nejznámějších českých dýdžejek.

Kvůli pandemii nemoci covid-19 nemohla Lucca vystoupit na akcích Beats For Love v Ostravě, v klubu Ministry Of Fun v Banské Bystrici a nejvíc ji mrzí zrušený koncert s jejím vzorem Carlem Coxem na Křižíkově fontáně, který byl ale naštěstí jen o rok odložen. ■