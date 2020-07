Po více než 200 operacích od útoku kyselinou šla moderátorka Katie Piper znovu pod kudlu

Katie Piper Profimedia.cz

Je to 12 let, co na Katie Piper (36) dva útočníci vylili kyselinu a způsobili jí rozsáhlá zranění na obličeji a v oblasti hrudníku. Bývalá modelka od té doby prodělala přes 200 zákroků a založila nadaci věnovanou obětem popálení.