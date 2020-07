Asi budu trochu nervózní: Katy Perry promluvila o porodu a prozradila, jak přezdívá nenarozenou dcerku

Katy Perry Profimedia.cz

Zpěvačka Katy Perry (35) už to má za pár. Popová kráska je v devátém měsíci těhotenství a příchodu dcerky se už pochopitelně nemůže dočkat. Jako prvorodička má ale samozřejmě i maličko obavy z porodu, jak prozradila v pořadu The One Show.