Ze ztráty vnučky je na dně: Marie Pojkarová popsala, jak se s úmrtím šestitýdenní holčičky vyrovnává

Marie Pojkarová Foto: David Zápal, Super.cz

„Syn i snacha jsou z toho zdrcení. Já to nesu také hrozně těžce. Pro mě jako pro babičku to je strašné. Neustále na to myslím a jsem z toho vyřízená. Stalo se to v květnu, ale nejde se od toho odpoutat. Bylo to tak hezké dítě. Už mám vnuka a přála jsem si, aby to byla holčička. Nevím, proč se mi neustále dějí takové věci,“ svěřila Super.cz plačící Pojkarová. Malou holčičku našla její snacha 23. května ráno v posteli, kde spala se svými dětmi, bez známek života.

„Syn doma postýlku a další věci zlikvidoval, aby se na to nemuseli dívat. Je to tragédie, měla jsem ji strašně ráda, i za tu chvíli,“ svěřila zpěvačka a dodala, že incident zatím není vyšetřený. „Zatím stále není jasné, jak k tomu došlo. Podle policie to mohl být i syndrom náhlého úmrtí kojence,“ dodala Pojkarová. ■