Pes chlapce (6) málem roztrhal, když bránil mladší sestru: Jeho příběh teď zná celý svět a dojal i filmového superhrdinu

Mark Ruffalo vzdal hold statečnému chlapci. Profimedia.cz

Po útoku Bridger popadl sestru za ruku a utíkal s ní do bezpečí. Chlapec má 90 stehů a po zákroku zkušeného plastického chirurga je už doma s rodinou a odpočívá. Příběh sdílela Bridgerova teta, která v postech na Instagramu označila všechny představitele Avengers.

Zároveň vyzvala své sledující a uživatele Instagramu, aby chlapcův příběh sdíleli, aby se dostal k co největšímu počtu lidí, a tak i k hercům. „Milujeme našeho statečného chlapce a chceme, aby všichni superhrdinové věděli, že do jejich řad vstoupil další hrdina,“ napsala k fotkám Bridgera se sestrou.

A hrdinou Bridger rozhodně je: „Myslel jsem, že pokud by měl někdo z nás zemřít, měl bych to být já,“ odůvodnil své statečné počínání po útoku.

Snaha jeho tety nebyla marná. Bridgerův příběh sdílela na sociální síti už například herečka Anne Hathaway (37) a vzkaz mu poslal dokonce i jeden ze superhrdinů, představitel Hulka Mark Ruffalo.

„Drahý Bridgere, právě jsem se doslechl o tom, co se ti stalo. Chtěl bych jen říct, že lidé, kteří riskují život pro druhé, jsou opravdovými hrdiny. Obdivuji a respektuji tvou odvahu. Odvaha neznamená povyšovat se nebo bojovat s ostatními a naparovat se. Skutečná odvaha tkví v tom vědět, co je správné, a udělat to, i když u toho můžeš přijít k úrazu. Jsi větší chlap než mnoho, mnoho těch, co jsem viděl nebo znám. S obdivem Mark Ruffalo (profesor Bruce Banner/Hulk)," dojal komentářem pod Bridgerovými snímky.

Dle slov chlapcovy tety Nicole byla rodina zaplavena dojemnými zprávami od stovek tisíc uživatelů Instagramu, a dokonce byl založen fond na podporu jeho rodiny. Obrovská síla sociálních sítí tak posloužila k dobrému účelu.