Věřili byste, že je to už 13 let od její účasti v Miss? Kráska Čerešňáková předvedla své sexy křivky v plavkách

Eva Čerešňáková Foto: Petra Odrazilová

„Cítím se daleko mladší a také cítím neskutečnou vděčnost. Děkuji Bohu. Mám za sebou jeden z nejkrásnějších roků svého života. Krásného v tom, co jsem mohla zažít, vidět, kam jsem se mohla posunout i co jsem mohla ve svém životě změnit. Byl to nádherný rok i přesto nesnadné či smutné, co přinesl,“ svěřila se Eva, která změnila práci, vedle moderování začala pracovat jako mluvčí banky, zpomalila své životní tempo, hodně cestovala a vrhla se také na psaní nové knihy.

Čtěte také: Nikol Švantnerová nafotí nové snímky v bikinách v luxusní destinaci

„Znamenalo to pro mě učit se odpouštět druhým a odpustit své přešlapy i sama sobě. Přijímat vše tak, jak je, a přijímat plně i sama sebe. Nejen své přednosti, ale i své nedostatky, nejen své úspěchy, ale i své neúspěchy. Nekritizovat, neodsuzovat a na každém chtít vidět hlavně to dobré. Učit se větší trpělivosti. Uvědomit si, co chci a co nechci. Čím čas trávit chci a čím nechci. A také pochopit, že i když je život plný kompromisů, v některých věcech jsou kompromisy špatné,“ svěřila se Eva, která i 13 let po soutěži krásy vypadá v plavkách skvěle. Za její štíhlou postavou stojí nejen pravidelný sport, kdy si dává do těla na tenisovém kurtu, ale také pozitivní myšlení a to, že se umí radovat z maličkostí. ■