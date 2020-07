Hvězdy Slunečné v novém klipu: Do zpěvu se pustily i Dana Batulková a Tereza Brodská

Klip k písni Slunečné léto Video: Prima FTV

Autorem chytlavého hitu Slunečné léto je jeden z protagonistů seriálu Roman Tomeš (32) alias Tony. „Byla to pro mě docela výzva, protože jsem nedostal žádné mantinely. Požadavek byl jediný, aby to byl příjemný, svěží letní hit. Bylo to těžké, ale na druhou stranu jsem měl ve skládání velkou svobodu,“ přiznává Tomeš, který ani po odevzdání a schválení nové slunečné pecky ještě nebyl stoprocentně spokojený.

„Nakonec se na světlo dostala až třetí verze. Tu jsem udělal za půl dne a musím říct, že to většinou tak bývá. Když má něco být, tak to vznikne samo a rychle. Mám z toho radost,“ nechal se slyšet Tomeš.

Písnička Slunečné léto je výjimečná hlavně tím, že si v ní brouklo na patnáct herců ze Slunečné. „Bára Jánová, Marek Lambora (25), Eva Burešová (26) a já jsme ústřední hlasy a pak nás krásně doplnili Terezka Brodská, Lucka Benešová, Václav Knop, Jan Šťastný (54), Filip Blažek (46), Dana Batulková (62), Lucka Polišenská, Natálie Grossová, Ondra Pavelka, Pavla Tomicová (58) a Markétka Chládková,“ vyjmenovává Roman Tomeš.

„Moc mě to bavilo, i když jsem se toho docela bála. Z veřejného zpívání mám trochu strach, jinak doma si zpívám pořád – i falešně,“ usmívá se po natočení ve studiu Bára Jánová (30).

To Eva Burešová o muzikálnosti Romana Tomeše věděla a na letní pecku se moc těšila. „Když jsem byla malá, měla jsem ráda skladbu Beggin od Madcona. To je mé léto se sestrou v Itálii a doufám, že Slunečné léto se stane hitem pro ty letošní prázdniny,“ přemýšlí Eva Burešová, která by si ráda střihla duet s Bruno Marsem nebo Herrym Stylesem.

„Kdybyste na ně někdo měl číslo, tak jim o mě řekněte, díky,“ usmívá se herečka, která je i ostřílenou zpěvačkou, a nazpívat letní písničku pro ni byl snadný úkol. ■