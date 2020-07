5 tragédií a skandálů, které provázejí seriál Glee: Předávkování, dětská pornografie i sebevražda oběšením

Herci ze seriálu Glee Profimedia.cz

Populární seriál Glee provází řada nešťastných událostí, k nimž nyní přibyla smrt herečky Nayi Rivery (✝33) . Někteří mluví o kletbě, která nad seriálem visí, jiní o souhře náhod a důsledcích slávy, která se na aktérech a tvůrcích seriálu nepěkně podepsala. Níže si můžete připomenout tragické události a skandály, které Glee v průběhu let provázely.

Cory Monteith

Je to sedm let, co se Cory Monteith (✝31), který v seriálu ztvárnil Finna Hudsona, předávkoval. Našli ho v hotelovém pokoji ve Vancouveru, kde si namíchal smrtící koktejl z heroinu a alkoholu. Cory v té době randil s Leou Michele. Těsně před tragédií se herec vrátil z léčebny.

Mark Salling

Mark Salling (✝35), jenž si zahrál Noaha Puckermana čelil obrovskému skandálu poté, co u něj policie našla více než padesát tisíc fotek dětské pornografie. Než se však rozhodlo o jeho trestu, rozhodl se sám skoncovat se životem. Koncem ledna 2018 se oběsil. Salling v minulosti randil se zesnulou Nayou Riverou.

Nancy Motes

Produkční asistentka Nancy Motes (✝37), která byla zároveň nevlastní sestrou herečky Julie Roberts, si vzala život v roce 2014. Předávkovala se ve vaně a zanechala po sobě dopis na rozloučenou. V něm vinila ze svých depresí sourozence a slávu sestry Julie.

Becca Tobin

I herečka Becca Tobin, jenž ztvárnila v seriálu Kitty Wilde, se musela vypořádat s tragédií. V roce 2014 našli jejího přítele Matta Bendika mrtvého v hotelovém pokoji ve Filadelfii. Majitel několika nočních klubů zemřel náhle. Příčinou smrti nebyly ani drogy, ani alkohol. Vyloučeno bylo i cizí zavinění.

Lea Michele

O hlavní hvězdě Glee, která se brzy stane matkou, nemluví její kolegové zrovna v superlativech. Lea proslula tím, že šikanovala na place snad všechny své kolegy, a nedávno byla dokonce nařčena z rasismu. ■