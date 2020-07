Markéta Konvičková se snaží pomáhat druhým. Herminapress

Markéto, kolem tvého onemocnění se napsala spousta nepravd. Můžeš připomenout, co máš za sebou?

Přišla jsem o 2/3 svých vlasů vlivem hormonálních změn v těle, které mi produkovala „cysta“ na vaječníku. Až později po operaci se zjistilo, že se jednalo o vzácný nádor – karcinoid. Naštěstí jsem nemusela podstoupit žádnou další léčbu, takže vypadávání vlasů u mě bylo způsobeno oslabeným organismem ještě před diagnózou.

A jak tě osud zavedl k fondu Daruj vlasy?

Moje profese zpěvačky s sebou nese také jistou prezentaci a v řídkém culíku jsem se necítila moc komfortně. Navštívila jsem jeden kadeřnický salon, který s touto nadací spolupracuje. Rozhodla jsem se skrz svůj příběh pomoci ostatním. Mělo to krásný dosah a jsem strašně šťastná, že to splnilo účel. Dárců přibývá a paruky se stále předávají. Dokonce jsem teď tu svou paruku věnovala jedné holčičce.

Pamatuješ si ještě na své pocity po tom, co jsi dostala paruku?

Štěstím jsem se rozplakala. Nikdy jsem s vlasy neměla problém a najednou jsem o ně přišla. Ten pocit, že máte zase krásné rozpuštěné vlasy, vypadáte opět jako dřív, to bylo něco neuvěřitelného. Ať si říká, kdo chce, co chce. Pro někoho to jsou jen vlasy, ale pro mě je to ukazatel vnitřní síly, rovnováhy a ženskosti.

Jak ses v paruce cítila?

Přiznám se, že jsem paruku nosila hlavně pracovně. Když jsme natáčeli videoklipy nebo jsem měla koncert s kapelou. Vždy to byla radost.

Jak můžeme na výrobu paruk přispět?

Už jen tím, že se o tom mluví. Možná máte v okolí někoho, kdo se chce nechat ostříhat a vůbec neví, že je možnost darovat vlasy a udělat někomu radost, než aby skončily někde v koši nebo na podlaze. Navíc se snažíme prezentovat a vytvářet projekty, které pomohou. Teď aktuálně poběží projekt Silná a krásná a je mi nesmírnou ctí, že jsem ambasadorkou. Princip spočívá v tom, že z každého produktu Pantene zakoupeného od 9. července do 2. září v hypermarketech Globus poputuje 10 Kč na financování výroby paruk.

Co bys vzkázala ženám, které bojují s onkologickým onemocněním?

Jsme silné a krásné, když se tak vnitřně opravdu cítíme. Věřím v anděly strážné, a že je vše tak, jak má být. Někdy nám dá bohužel život nějakou zkoušku nebo lekci, kterou si sami nevybíráme, ale je důležité se tomu postavit a zvládnout ji na jedničku. Ještě před rokem jsem bojovala sama se sebou v podstatě v cizím těle a dnes ve mně roste nový život a budu mít vlastní rodinu. To je požehnání a obrovský dar. ■