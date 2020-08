Sama v minulosti přišla o vlasy. Po překlenutí nemoci se snaží Konvičková pomáhat podobně postiženým ženám

Markéta aktuálně už prožívá šťastné období, a proto se rozhodla pomáhat, jak to jen jde. Foto: Instagram M. Konvičkové

Markéta Konvičková přišla před rokem o velkou část svých vlasů vlivem hormonálních změn v těle v důsledku karcinoidu na vaječníku. „Moje profese zpěvačky s sebou nese také jistou prezentaci a moc jsem se v řídkém culíku necítila komfortně,“ vysvětluje Markéta.

Naštěstí se dostala do péče nadačního fondu Daruj vlasy, který jí předal paruku z pravých vlasů. Popisuje, jak se cítila: „Štěstím jsem se rozplakala. Nikdy jsem s vlasy neměla problém a najednou jsem o ně přišla. Ten pocit, že máte zase krásné rozpuštěné vlasy, vypadáte opět jako dřív, to bylo něco neuvěřitelného. Ať si říká, kdo chce, co chce. Pro někoho to jsou jen vlasy, ale pro mě je to ukazatel vnitřní síly, rovnováhy a ženskosti.“

Svoje štěstí by ráda šířila dál. Poté, co přestala paruku potřebovat, věnovala ji jedné holčičce. Stala se také ambasadorkou projektu Silná a krásná, jehož princip spočívá v tom, že z každého produktu vlasové kosmetiky zakoupeného až do 2. září v síti hypermarketů poputuje 10 Kč na financování výroby paruk pro onkologicky nemocné ženy. Na výrobu paruk tak může přispět každý, a nemusí se ani nechávat ostříhat.

A co by vážně nemocným pacientkám vzkázala sama Markéta? „Jsme silné a krásné, když se tak vnitřně opravdu cítíme. Věřím v anděly strážné, a že je vše tak, jak má být. Někdy nám dá bohužel život nějakou zkoušku nebo lekci, kterou si sami nevybíráme, ale je důležité se tomu postavit a zvládnout ji na jedničku. Ještě před rokem jsem bojovala sama se sebou v podstatě v cizím těle a dnes ve mně roste nový život a budu mít vlastní rodinu. To je požehnání a obrovský dar.“ ■