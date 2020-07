Jen pro odvážné: Nestydatá česká zpěvačka (53) zahodila podprsenku i zábrany a ukázala se bez cenzury

Magda Malá v klipu To se stává Video: M. Malá/ Václav Noid Bárta

K písni o strastech života To se stává natočila snový a romantický videoklip, v kterém nakonec ale bez mrknutí oka a se vším všudy ukáže i zcela odhalené ňadro, což můžete vidět ve videu.

Nový song „To se stává“ bude leckomu hodně povědomý. Původně ho totiž pod názvem Je suis malade nazpívala Lara Fabian, v Československu ho pak před pěknou řádkou let proslavila Marie Rottrová (78) (To mám tak ráda).

Magda Malá, která nedávno radikálně zhubla, se ale rozhodla pro úplně novou podobu písničky a nechala ji i nově česky otextovat.

„Písničku od Lary naprosto zbožňuju a vždycky jsem ji chtěla zpívat. Na to ale potřebuje zpěvačka nasbírat životní zkušenosti, protože teprve pak se dokáže vžít do pocitů, které song podle mě vystihuje. Dřív jsem se proto neodvážila. Marušku Rottrovou mám taky moc ráda, ale sama vnímám, že by písnička měla znít jinak, a tak jsem požádala jednoho z nejúžasnějších českých textařů Jana Krůtu, aby mi udělal nový text. Poslechl si, co chci písní říct, a musím přiznat, že i když jsem měla určitou představu, naprosto ji překonal,“ řekla Super.cz Malá.

A proč byla vůbec v klipu až tak odvážná? „Protože je o životě. A k němu patří radosti, smutek, city, emoce i erotika. Všechno dohromady. Při síle této písničky mi záběr na kus mého těla opravdu nepřipadá nijak nepatřičný. Jsem to já se vším všudy,“ myslí si žena, která si jako autora a režiséra klipu vybrala Václava Noida Bártu (39).

„S Magdou jsme se předtím zas až tak neznali, o to víc mě překvapila. Je to profík. Zpívá výborně a na place se chovala disciplinovaně, všechny připomínky do puntíku splnila. Byl jsem spokojený,“ prozradil Super.cz Noid s úsměvem. ■