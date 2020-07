Napáchala karanténa na jejich vztahu škody? Česká Miss World poodhalila detaily vztahu s frontmanem skupiny Slza

Natálie Kotková promluvila o vztahu. Super.cz

Období pandemie koronaviru prožívala Natálie Kotková (26) o něco více dramatičtěji než většina ostatních, neboť zůstala odříznutá v Dominikánské republice a nemohla se dostat zpátky do Česka.

Průběh povinné a následně dobrovolné karantény v domácím prostředí byl ale o poznání klidnější. „Trávila jsem čas hodně doma. Snažila jsem odpočívat, ale i sportovat a pracovat,“ řekla na večírku modelka a influencerka, které dělal společnost její partner, zpěvák kapely Slza Petr Lexa.

Modelka i zpěvák jsou zvyklí na to, že pokud nejsou pracovně vytížení, tak hodně času tráví jen ve dvou, aby si vše vynahradili. Karanténa tedy jejich vztah jen utužila.

„Jsme zvyklí spolu trávit hodně času, tak to pro nás bylo normální. To, že jsme spolu, náš vztah posiluje,“ říká blogerka, která v průběhu roku obvykle tráví hodně času na cestách. „Já teď příliš necestuji, Petr taky nemá mnoho koncertů, když zrušili festivaly. Užíváme si, jak to jde,“ vysvětluje držitelka titulu Česká Miss World 2016 Natálie Kotková. ■