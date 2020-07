Proměna v ženu živému Kenovi nestačila: Měním si jméno na Jessicu a chci se stát matkou, prohlásil Rodrigo Alves

Jessica Alves Profimedia.cz

V pořadu This Morning se již představila jako Jessica a jméno si změnila i v profilu na Instagramu: „Jako člověk se vyvíjím. Narodila jsem se jako transgender žena. V průběhu let jsem bojovala s tím, že jsem se uvnitř cítila jako někdo jiný. Věděla jsem, že chci být ženou už od tří, čtyř nebo pěti let. Vždycky jsem si hrála s panenkami a dávala průchod své ženskosti,“ nechala se slyšet.

Když přišla řeč na milostný život, tak ale maličko kličkovala. „Nejprve musím milovat samu sebe. Prioritou jsem já a moje proměna. A také bych ráda měla dítě,“ překvapila.

„Představuji si, jak se starám o miminko a jsem s někým, kdo mě miluje a přijímá takovou, jaká jsem,“ přiznala.

Jessice zbývají už jen dvě nebo tři operace do konce proměny. „Přísahám, že potom jsem s plastikami skončila. Tělo také neunese všechno,“ uznala po desítkách plastik, které prodělala jako živý Ken.

Doplnila ale, že musela projít celým procesem, aby se z ní stal člověk, kterým je dnes. Její štěstí v minulosti záviselo na plastikách a bylo pomíjivé. Nyní je prý doopravdy šťastná. A ačkoliv ztratila některé přátele, kteří se prý nedokázali smířit s její novou identitou, je nesmírně vděčná za podporu a lásku rodiny, v níž má oporu. ■