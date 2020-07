Mohla přijít rovnou nahá: Zpěvačka Šarlota v obtaženém overalu předvedla téměř celá ňadra

Šarlota se ukázala v hodně sexy modelu. Super.cz

Zpěvačka Šarlota Frantinová (23) se rozhodně za svoje tělo nestydí. Ani nemá proč. "V karanténě jsem sice trochu přibrala, kila se mi hýbou nahoru a dolů tak o dvě nebo o tři, teď už mi zase začala práce, takže to šlo dolů," řekla Super.cz.

Na párty pánského časopisu si tak mohla dovolit dorazit v obtaženém bílém overalu, který navíc odhaloval téměř celá její ňadra. A nebylo to poprvé. Velmi odhalená vystupuje i ve svých videoklipech. A před pár lety nafotila snímky, kde je úplně nahá.

"Bylo to pro mého partnera, když jsme měli první výročí. Nechala jsem pro něho nafotit sérii aktů a jeden z nich si nechal dokonce vytetovat na ruku," vyprávěla nám a v našem videu se můžete podívat, jak na Lukášově předloktí nahá Šarlota vypadá.

"Jeden akt jsem nechala uveřejnit i v časopise, protože jsem si říkala, že nebudu čekat, až mě někdo náhodou vyfotí, když by mi někde vypadlo prso. Ve výsledku mě překvapilo, jak to vlastně vůbec nikdo neřešil. Ono když to není skandální, a člověk jde s kůží na trh dobrovolně, tak se ta nahota tolik neřeší," míní zpěvačka. ■