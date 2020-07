Zdrcení herci z Glee oplakávají smrt kolegyně (✝33), která tragicky zahynula během výletu se čtyřletým synem

Naya Rivera se synem Joseym Profimedia.cz

Zprávy o jejím skonu všechny zdrtily. Slavné osobnosti začaly sdílet vzpomínky na Nayu na svých sociálních sítích. Jednou z prvních byla i zpěvačka Demi Lovato (27), která v Glee ztvárnila její lásku.

„Postava, kterou jsi hrála, byla průkopnická pro mnohé queer holky, jako jsem v té době byla já. Tvé ambice a úspěchy byly inspirací pro latinskoamerická děvčata po celém světě. Myslím na tvé blízké,“ napsala ke společným fotkám s Riverou, které sdílela na Instagramu.

O něco více se rozepsal další kolega ze zmiňovaného seriálu: „Byla smělá, byla pobuřující a byla s ní velká sranda,“ začal v příspěvku, který dojal statisíce jeho sledujících herec Darren Criss.

„Na place mě dokázala rozesmát jako nikdo. Její hravý a zvrácený smysl pro humor mi vždy vykouzlil úsměv na rtech. Pořád jsem jí to opakoval. Hrála podle vlastních pravidel. Měla tak krásný hlas, miloval jsem, když zpívala. Myslím, že měla víc talentu, než jsme viděli. Vždy mě okouzlovalo, jak pečovala o svou rodinu a starala se o své přátele. Byla tu pro mě nesčetněkrát, i když nemusela, a já byl vždy za toto přátelství vděčný. A i když tu teď sedím, pomalu nenacházím slova, rozervaný uvnitř, stejně se při vzpomínce na ni musím usmívat. Naya byla darem, který nikdy nezmizí.“

„Devastující a tragická ztráta. Je mi to tak líto, moje srdce pláče pro její rodinu a přátele,“ vyjádřila se na Twitteru Khloe Kardashian.

„Nemám slova, a přitom bych toho chtěla říct tolik. Nevím, jestli někdy budu vůbec schopná vyjádřit, co cítím. Šířila jsi kolem sebe světlo a radost pokaždé, když jsi vstoupila do místnosti. Zářila jsi na pódiu, na obrazovce, ale i v zákulisí. Měla jsem štěstí, že jsem se s tebou hodně nasmála, vypila mnoho martini a sdílela s tebou svá tajemství. Nemohu uvěřit, že jsem brala jako samozřejmost, že tu budeš napořád. Věz, že tě miluji a slibuji, že zachovám tvou památku. Jsi tolik milována. Zasloužila by sis všechno na světě a my se postaráme o to, aby to Josey a tvoje rodina věděli. Už teď mi chybíš,“ sdílela u společné fotky na Instagramu herečka Jenna Ushkowitz.

Po Riveře policie vyhlásila pátrání minulou středu, poté, co si vyjela se synem na loďku na jezero Piru. Čtyřletého Joseyho našli o tři hodiny později spícího v loďce. Chlapec policii řekl, že si byli s matkou zaplavat, ale na loď se již vrátil sám. Bylo velmi pravděpodobné, že se utopila, ale její blízcí až do včerejšího dne stále doufali v zázrak. V pondělí odpoledne policie vylovila z vody její tělo. Přesnou příčinu smrti prokáže až pitva. ■