Chorvatsko ani Řecko to není: Nikol Švantnerová nafotí nové snímky v bikinách v luxusní destinaci

Nikol Švantnerová Foto: instagram N. Švantnerové

Teď se ale konečně vydala i k moři. A není to Chorvatsko ani Řecko, které jsou pro turisty nejjednodušeji přístupné, ať už autem, nebo přímým letem. S kamarádkou Martinou vyrazila na francouzskou riviéru, kam není úplně jednoduché se dostat.

"Kamarád má vilu v St. Tropez, kde má teď týden volno, tak nám ten trochu komplikovanější let za to stojí," svěřila nám Nikol, která do Nice, kde je nejbližší letiště, letěla přes Paříž. Nazpátek zase poletí pro změnu s přestupem v Amsterdamu.

"Už se těším, pejska jsem svěřila svým rodičům a mám s sebou zásobu nových plavek," mají se na co těšit i modelčini fanoušci na sociálních sítích, s nimiž se určitě o fotky z dovolené podělí. ■