Dáda Patrasová neudržela slzy, když v přímém přenosu promluvila o nemocné dceři

Anička Slováčková (24) sice hýří optimismem a zdá se, že zákeřnou rakovinu úspěšně poráží, avšak její maminka nemůže zapomenout na chvíle, kdy jí lékaři nemoc diagnostikovali, a před sebou měla měsíce plné chemoterapií a strachu. Královna dětských srdcí nyní povolila uzdu emocím, které se v ní nahromadily, a prozradila, co během Aniččiny léčby prožívala a stále prožívá.

„Je to hrozně těžký, řekla bych i pro syna a možná snad i pro manžela. Je to holka, které je 24 let, holka, která miluje zvířata a pomáhá všem. Nosí věci do útulku, stará se o různé nadace. Ta si tohle prostě nezasloužila,“ svěřila se Dáda v pořadu moderátora Aleše Cibulky Blízká setkání.

Skutečnost, že se její dcera v tak mladém věku pere s osudem, nemůže skousnout. „Nevím, asi to tak Bůh chce. A já doufám, že jí pomůže,“ řekla zpěvačka se slzami na krajíčku a sáhla po papírovém kapesníku.

Anna Slováčková využívá i alternativní způsoby léčby.

„Je taková osvětářka. Říká lidem, že se mají samovyšetřovat, že to nemají podceňovat, že je ta nemoc zákeřná potvora a že se s tím popere. A pere se statečně, už jí rostou vlásky,“ dodala Dagmar optimisticky. ■