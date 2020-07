Bohuš Matuš (46) bude poprvé tatínkem: Zpěvákova sedmnáctiletá přítelkyně Lucinka je těhotná

Bohuš Matuš s přítelkyní Lucinkou Herminapress

Matuš je moc šťastný a na prvního potomka se těší. „Ano, čekáme s Lucinkou miminko, jsem moc rád. Už jsem si myslel, že se otcovské role nikdy nedočkám,“ potvrdil Super.cz.

Oblíbený muzikálový zpěvák chodí s Lucinkou od jejích patnácti let. Věkový rozdíl nikdy neřešil. „Jediné, co mi kazí radost, je to, že mě teď bude ještě víc řešit bulvár,“ dodal zpěvák. My mu samozřejmě přejeme hodně štěstí a hlavně zdraví budoucí mamince a miminku.

Lucinka se letos zúčastnila i konkursu do muzikálu.

Momentálně tráví Bohuš léto hodně pracovně, koncertuje a připravuje se na muzikál Kat Mydlář, který se bude vracet na prkna divadla Broadway. Zpěvák se bude muset pořádně ohánět, aby uživil rodinu. ■