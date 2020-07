Partyšová se po nucené pauze vrací do Snídaně s Novou a my víme, kdo bude stát po jejím boku

Nová dvojice ve Snídani Foto: TV Nova

Nyní je ale vše jinak a dlouholetá tvář Novy se vrací zpět do ranní televizní show. Po jejím boku už ale nebude zmíněný kolega, ale Aleš Lehký. Člen klučičí kapely Lunetic se vrací na obrazovku po roční pauze. „Splnil se mi sen. Tedy hned dva sny. Jednak jsem moc rád, že se můžu po roce do Snídaně vrátit, a pak ještě navíc po boku Gabriely. Vždycky s ní byla ohromná legrace. Myslím, že jsme naladěni na stejný typ humoru, věřím, že nám to spolu půjde.“

Gábina a Aleš se poprvé objeví bok po boku ve Snídani přesně za týden. „Aleše znám od svých dvaceti let, jsme skoro stejně staří. Máme za sebou pestrý profesní život a věřím, že si budeme vzájemně dobrou inspirací,“ nechala se slyšet Gábina a jedním dechem dodala: „Na naši společnou práci se moc těším.“ ■