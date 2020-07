To je ale pořádná proměna: Nikol Štíbrová byla holka krev a mlíko, dnes má postavičku jako lusk

Nikol Štíbrová před devíti lety a dnes. Foto: Instagram N. Štíbrové

V posledních letech zůstává konfekční velikost herečky Nikol Štíbrové (33) stejná. Nebylo tomu tak ale vždy. V minulosti jí ručička na váze lítala nahoru a dolů, jako většině žen. Nikol pak dostávala otravné dotazy, co se jí stalo, že přibrala, a jestli ji náhodou něco netrápí, když zhubla.

„Hele…nic. Ani tenkrát, ani teď. Jen mám prostě obyčejný tělo, který v různejch životních obdobích vypadá různě, to mi vlastně přijde i celkem logický,“ vysvětluje blondýnka. Na svém instagramovém profilu ukázala pro srovnání koláž dvou snímků, které od sebe dělí 9 let. První fotka byla pořízená během natáčení seriálu Vyprávěj, kde byla ještě holka krev a mlíko. Na druhém snímku z letošní dovolené je ve své aktuální formě. Výkyvy váhy přičítá normálnímu vývoji těla a stárnutí, ale sama přiznává, že by lhala, kdyby tvrdila, že se kvůli váze netrápila.

„Nejedla jsem o nic víc než teď, ale prostě jsem měla o 10 kilo víc. A čím víc jsem měla v hlavě, že je nějakej problém, tím víc jsem přibírala,“ vzpomíná herečka, které se podařilo zhubnout až v momentě, kdy váhu přestala tak úpěnlivě řešit. V budoucnu už se přibírání nebojí. „Nějakejch pár kilo navíc mi bude celkem u prdýlky. Mám v hlavě trochu jiný věci k řešení,“ dodává vtipně Nikol. ■