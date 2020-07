Ilustrační foto Profimedia.cz

Znáte to, svou kočku voláte jménem klidně deset minut a kolem se nic ani nepohne, protože je někde schovaná a rozhodně se nechystá přijít na povel. Co ovšem zaručeně zabere, je škrábání na oblečení, nebo něco, co vydává zvuk. Jen se podívejte, jak rychle je pak kočička u vás.