Hanbatá zpěvačka předvedla svá tetování na fotce bez oblečení

Halsey Profimedia.cz

Halsey se pro svých více než 20 miliónů fanoušků svlékla a vyfotila se tak, aby nebylo nic vidět a vynikla její tetování na rukou. A že jich má požehnaně.

Zpěvačka, která ráda střídá barvy vlasů, nyní promuje svou desku Manic, kterou považuje za velmi osobní. Reflektuje totiž její aktuální pohled na svět. V hudbě se mísí několik stylů jako hip-hop, rock i country.

Ve videoklipu k nové písni You Should be Sad rozhodně uslyšíte prvky country