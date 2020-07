Slavná plus size modelka názorně ukazuje, v jakých polohách nejraději kojí

Iskra Lawrence Profimedia.cz

Profil slavné plus size modelky sleduje více než 4,5 miliónu fanoušků, mezi kterými se rozhodně najde hodně novopečených maminek. A s těmi Iskra čím dál více komunikuje. Ve svém nejnovějším videu se jim rozhodla ukázat své polohy na kojení.

„Pojďme si to přiznat, kojení je zatraceně náročné, a jak jsem vám už říkala, snížilo se mi množství mléka a to bylo děsivé. Ječící hladové dítě a k tomu já vzlykající ubožačka,“ napsala k videu Iskra a pokračovala: „Kéž bych na sebe tolik netlačila, co se kojení týče! Ve videu bych s vámi ráda sdílela pozice, které mně osobně při kojení nejvíc vyhovují.“