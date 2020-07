Poprvé od plastiky prsou se ukázala na veřejnosti. Vítězka světové soutěže krásy Karolína Kokešová je z výsledku nadšená

Karolína Kokešová Super.cz

O vnadách v minulosti neuvažovala, neměla z malých prsou žádný komplex. "Ale poslední dobou jsem si při pohledu do zrcadla říkala, že ta postava není tak souměrná, jak bych chtěla. Chtěla jsem hodně přirozený výsledek. Nikdy jsem neměla komplex, to ne," vysvětluje důvod, proč plastiku podstoupila.

Karolína se loni v lednu stala vítězkou světové soutěže krásy Miss Global. Měla být celý rok na cestách. Kvůli koronaviru ale musela zůstat v Čechách. "Koronavirus mi překazil plány. Týden zpět jsem ale komunikovala s ředitelem soutěže a v září bych měla odletět do Vietnamu. Do předání korunky je ještě určitě půlrok. Moje aktivity by tak měly šťastně pokračovat," dodala třetí nejkrásnější Češka 2019. ■