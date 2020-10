Už v 6 letech bojovala o titul! Jedna z nejhezčích Češek ukázala archivní video ze soutěže krásy

Tereza Bagarová Super.cz

"Soutěžily jsme s mamkou v roce 2005. Bylo mi šest let. V semifinále jsme se umístily na třetím místě, ve finále už jsme nebodovaly," prozradila Tereza, která má ještě pět dalších sester.

"Soutěžily jsme s mámou vlastně dvě ségry. Maminka byla těhotná, byla v 9. měsíci, čekala moji nejmladší ségru. Takže jsme vlastně na pódiu stály tři," prozradila na letošním semifinále České Missis.

Na Terezu maminka hodně sázela. Přihlašovala ji i později do dalších soutěží. "Maminka mě přihlašovala mockrát. Zúčastnila jsem se Dívky roku, Miss O.K., Miss sedmikráska. Do České Miss jsem se pak přihlásila sama," vzpomíná Tereza.

Před rokem se po finále České Miss odstěhovala z Brna do Prahy. V modelingu se jí daří. "Od finále České Miss to hrozně rychle uteklo. Vrací se mi vzpomínky, jsem moc ráda, že jsem se zúčastnila," dodala Bagarová. ■