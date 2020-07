Během karantény výrazně zhubla! Kráska ze SuperStar a finalistka České Miss ukázala na přehlídce štíhlé sexy tělo

Karin Křížová Foto: Poner

"Konečně se mi povedlo ukázat, že obojí jde dělat zároveň. Byla to krásná akce, moc jsem si to užila," řekla Super.cz Karin. "Nedá se říct, co miluju víc. Miluju přehlídky a zpívání. Oboje je přímý kontakt s publikem," vysvětluje.

Karin Křížová zpívala v SuperStar

Karin se ukázala na přehlídce v dokonalé formě a předvedla neuvěřitelně štíhlou postavu. "Během karantény jsem zhubla. Byla jsem ve stresu, nevěděla jsem, jak vše bude. Byla jsem v Praze sama, nemohla jsem za mamkou na Moravu, s holkama jsme se nemohly stýkat. Ve školce si mě nyní zase vykrmují," dodala Karin, která vedle modelingu a zpěvu pracuje jako učitelka v mateřské školce. ■